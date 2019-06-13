Украинский режиссер словил авторов сериала «Чернобыль» на плагиате

Украинский режиссер Андрий Приймаченко утверждает, что в первой части мини-сериала «Чернобыль» телеканала HBO без его разрешения использовали созданное им видео. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом режиссер написал на своей странице в Facebook.

«HBO использовал мое видео в сериале „Чернобыль“. Очень рад быть маленькой частью этого проекта (хотя моего разрешения и не спрашивали)», — написал Приймаченко, что для него это стало неожиданностью, учитывая сколько лет было потрачено на популяризацию темы катастрофы на ЧАЭС.

В прилагаемом к посту видео можно видеть, что речь идет о небольшом эпизоде в первом серии, когда на экране можно видеть запись разговор диспетчера Центрального пункта пожарной связи с диспетчерами Военизированной пожарной части в первой серии.

В качестве подтверждения плагиата он выложил на канале Студія Peredova в YouTube видео шестилетней давности, в описании к которому указывается его авторство.

В комментарии KP.UA режиссер заявил, что пытался связаться через Twitter с автором сценария и исполнительным продюсером сериала Крейгом Мейзином, однако тот до сих пор так и не ответил. «Недавно заходил к нему на страничку, смотрел, он отвечает людям, которые задают ему какие-то вопросы. Но мой вопрос он пока проигнорировал», — заявил Приймаченко, добавив, что попробует написать еще раз.

При этом он подчеркнул, что хотел бы с представителями HBO «просто по-человечески» поговорить, однако если они его будут полностью будут игнорировать, то режиссер готов решать вопрос через судебные инстанции.

Как сообщала «Фраза», в марте 2019 года американский кабельный канал HBO закончил съемки мини-сериала «Чернобыль», посвященного событиям апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции.

Премьера фильма состоялась 6 мая.

Рецензию «Фразы» на сериал читайте здесь.