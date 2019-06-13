В селе под Черниговом нашли мертвого крокодила

В Черниговской области жители села Сухополова в лесополосе в полукилометре от населенного пункта нашли мертвого крокодила. Как выяснили журналисты «Фразы», труп животного находится в разложенном состоянии, из-за чего стоит зловонный запах и нет возможности отобрать пробы на бак-исследование и сальмонеллез.

По словам замначальника Прилуцкого городского управления Госпродпотребслужбы Владимира Соляника, труп крокодила будет захоронен и будет проведена необходимая дезинфекция, сообщает UA: Чернигов.

Перевозить его в биотомичную яму на территорию за городом Прилуки нет необходимости, так как данное животное относится к виду рептилий — это холоднокровные животные, которые не несут угрозы людям.

Происхождение найденного крокодила не известно.

«Мы ведем реестр животных, сельскохозяйственных, но относительно рептилий к нам никто не обращался», — подчеркнул Соляник.

Как писала «Фраза», в Индонезии огромный крокодил живьем съел ученого.

Месяц назад в Тавау (Малайзия) поймали гигантского крокодила-людоеда.