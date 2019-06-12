На акции в поддержку освобожденного журналиста в Москве задержали шестую часть протестующих

В ходе шествия в Москве в поддержку журналиста Ивана Голунова российские правоохранители задержали более 200 человек. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным соцсетей в некоторых местах отряды полиции специального назначения избивают людей.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Москве, всего в стихийных акциях протеста приняли участие около 1200 человек. Более 200 из них задержаны за совершение административных правонарушений.

При этом в московской полиции подчеркнули, что «в центре Москвы сегодня проходят культурно-зрелищные мероприятия, в которых принимают участие обычные граждане».

Как сообщил профсоюз журналистов на своем канале в Telegram, на Страстном бульваре у Петровки сотрудники ОМОН бьют демонстрантов дубинками и задерживает журналистов оппозиционных изданий.

Как сообщает «Медиазона», задержан так же продюсер немецкого Der Spiegel Александр Чернышев, несмотря на то, что он, по его словам, пришел на акцию по работе с пресс-картой с печатью МИД.

Видео с места события публикует «Медуза» на своем канале в YouTube.

Кроме того, люди выкладывают в соцсетях свои и чужие фото.

Отметим, что акция состоялась несмотря на то, что Голунова отпустили еще вчера, 11 июня, закрыв уголовное дело против него. Сам он на акциях протеста отсутствует. Однако участники акции требуют расследования сфабрикованные уголовные дела в РФ, реформу статьи 228 и освобождение невиновных.

Как сообщает RT, брат журналиста Владимир Голунов, тот планировал несколько суток побыть один, без телефона с одним лишь компьютером.

Как сообщали СМИ, корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали днем 6 июня в Москве, обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Обстоятельства задержания журналиста вызвали критику со стороны коллег. У здания главного управления МВД по Москве провели серию одиночных пикетов. 11 июня Иван Голунов вышел на свободу.