В черкасском ресторане пьяный прокурор размахивал пистолетом и пытался помочиться на девушек

В Черкассах заместитель начальника прокуратуры Черкасской области Юрий Ковтун устроил пьяный дебош в местном ресторане «Тарас Бульба». Как выяснили журналисты «Фразы», он лез в драку, размахивал оружием и даже... пытался помочиться на девушек.

Об инциденте на своей странице в Facebook написал лидер черкасского «Национального корпуса» Дмитрий Кухарчук. Он уточнил, что произошло все еще 7 июня, однако известно об этом стало лишь сейчас.

«Очумелые от безнаказанности, бухущие в ж*пу прокуроры чуть не поубивали посетителей черкасского ресторана. У начальника отдела процессуального руководства по уголовным делам ГБР прокуратуры Черкасской области Барбаша — день рождения. На видео он держит Ковтуна, заместителя председателя прокуратуры области Овчаренко, который в пьяном угаре рвется в бой», — написал Кухарчук, добавив, что у прокурора все же удалось забрать пистолет.

«Я пока не получил видео, где это чмо, достав свой половой орган, пытается помочиться на девушек, но это дело времени. Это уроды, которые должны стоять на страже общественного порядка и расследовать дела против преступников», — добавил Кухарчук.

Активист также призывает людей собраться возле областной прокуратуры, чтобы потребовать отставки Ковтуна и Овчаренко.

Ранее «Фраза» сообщала, что в начале июня в Днепре пьяный экс-военный прокурор открыл стрельбу с балкона.