Украинская «молодежка» пробилась в финал Чемпионата мира по футболу

Сегодня, 11 июня, молодежная сборная Украины по футболу U-20 сыграла полуфинальный поединок на Чемпионате мира, который в эти дни проходит на полях Польши. Как передает корреспондент «Фразы», соперником нашей команды была сборная Италии.

В первом тайме игра была равная, никто не хотел рисковать, поэтому в основном все события происходили в центре поля. И, тем не менее, у наших ребят было несколько неплохих моментов для взятия ворот. Но до перерыва счет так и не был открыт.

Во второй половине встречи игра оживилась, и уже на 52-й минуте шикарный момент был у итальянцев, но Пинамонти с убойной позиции не сумел переиграть Лунина. А на 65-й минуте свой шанс получили украинцы и Булеца после красиво разыгранной комбинации из центра штрафной пробил точно под перекладину, не оставив шансов вратарю – 1:0.

Еще через несколько минут наши ребята обязаны были удваивать преимущество, но Супряга не сумел реализовать выход один на один, послав мяч мимо дальней штанги.

За десять минут до конца второго тайма украинцы остались в меньшинстве – за второй «горчичник» с поля был удален Попов. Итальянцы большими силами поперли вперед и чуть не нарвались на второй гол в свои ворота, но их после удара Кащука спасла перекладина.

Уже в компенсированное арбитром время итальянцы таки забили гол в ворота Лунина, но после просмотра VAR арбитр отменил его. Поскольку форвард сборной Италии недозволенным приемом сыграл против нашего капитана Бондаря.

В итоге – победа сборной Украины со счетом 1:0, и в финале наши ребята сыграют против победителя пары Эквадор – Южная Корея.

Ранее «Фраза» сообщала, что в первой встрече украинцы обыграли сборную США со счетом 2:1.

Во втором матче наши ребята обыграли Катар со счетом 1:0.

В последнем поединке на групповом этапе наши ребята разошлись миром с нигерийцами – 1:1.

В 1/8 финала украинцы разгромили Панаму со счетом 4:1.

В 1/4 финала сборная Украины обыграла Колумбию со счетом 1:0.