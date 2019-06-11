Возле КСУ произошла драка на политической почве

Во вторник, 11 июня, возле здания Конституционного суда Украины, где решается судьба Верховной Рады, произошла драка между мужчиной и женщиной. Как выяснили журналисты «Фразы», сторонница Владимира Зеленского не стерпела «наезда» агрессивного гражданина.

Как следует из размещенного на Youtube видеоролика, неизвестный мужчина подошел к сторонникам «Зе» и внезапно вырвал заленый плакат из рук женщины, которая тут же ударила его ладонью по голове. В ответ мужчина нанес ей удар по лицу.

В потасовку тут же вмешались окружающие, которые прекратили драку. Позднее к месту инцидента прибыли члены «полиции диалога» и полицейские, которые попытались успокоить участников конфликта.

Как писала «Фраза», КСУ в присутствии Зеленского занялся судьбой Верховной Рады.

Позднее стало известно, когда КСУ вынесет решение о законности роспуска Верховной Рады.