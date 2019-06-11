Корпус сгоревшей одесской психлечебницы сняли с высоты птичьего полета

Пожарные продолжают тушить тлеющие участки после пожара в одесской психиатрической больнице. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате пожара уцелела лишь треть здания.

Как сообщает «Думская», на месте работают сотрудники криминалистической лаборатории, на территорию корпуса никого не пропускают.

Издание также опубликовало видео сгоревшего здания, снятое с дрона.

Как сообщала «Фраза», вечером 10 июня 2019 года произошел пожар в седьмом отделении Коммунального некоммерческого предприятия «Одесский областной медицинский центр психического здоровья» Одесского облсовета на улице Академика Воробьева. Погибли шесть человек, в том числе медсестра.

По предварительным данным, причиной пожара в психиатрической клинике Одессы стало «занесение огня снаружи».