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Валютные «кидалы» в Киеве придумали новый вид мошенничества

Валютные «кидалы» в Киеве придумали новый вид мошенничества

В Киеве мошенник из киоска по обмену валют обманул столичную жительницу, забрав у нее более трех тысяч долларов. Как выяснили журналисты «Фразы», деньги мошенник взял в качестве платы за «информационные услуги».

Киевлянка Алиса Чумак решила обменять 3300 долларов в киоске, найденном через Интернет, поскольку в банке получить деньги здесь и сейчас проблематично, нужно заказывать гривны заранее, сообщает ТСН.

«Кассир» проверил все деньги, переданные ему, и дал на подпись две бумажки (в котором указывались «информационные услуги», а не обмен валюты) – одна осталась ему, а другую забрала девушка. А на вопрос, где гривны, мужчина ответил, что ничего давать не будет, так как он «предоставил девушке информацию о курсе валют за 87 тысяч гривен».

Девушка вызвала на место отца и полицию. Парень же позвал на подмогу адвоката, который попытался убедить, что все действия «менялы» были законны. В договоре говорится, что девушка за 87 тысяч гривен получила информацию о курсе валют и что деньги не возвращаются.

Парня из обменника зовут Максим, ему 26 лет, он приехал в Киев из Луганской области. Теперь ему грозит штраф или три года тюрьмы, а когда вернут деньги потерпевшей — не известно, это будет решать суд.

Ранее «Фраза» писала о способах обмана в пунктах обмена валют.

Тэги: Киев, общество, обмен валют, мошенники, новости Украины

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