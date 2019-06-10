В Киеве возле пешеходно-велосипедного моста нашли труп

В понедельник, 10 июня, возле пешеходно-велосипедном моста, соединяющим центральную часть города с пляжной зоной Труханового осторова, был обнаружен труп мужчины. Как выяснили журналисты «Фразы», утопленник всплыл буквально в 15 метрах от берега, где находились отдыхающие.

Как передает «Информатор», к месту происшествия оперативно прибыли сотрудники водной полиции, которые достали тело из воды и передали медикам и следственно-оперативной группе.

При осмотре следов насильственной смерти на теле утопленника обнаружено не было.

Предположительно, мужчина, которому на вид 35 лет, утонул еще в выходные на одном из городских пляжей. После этого труп отнесло течением к центру города.

В настоящее время полицейские проверяют информацию о пропавших на реке Днепр за прошедшие выходные, чтобы установить личность погибшего.

Как писала «Фраза», в Киеве женщина упала в Днепр с пешеходно-велосипедного моста.

Ранее под Киевом на дне озера нашли труп 18-летнего юноши.