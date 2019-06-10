В Киеве повязали автоугонщиков, которые «работали» сразу в пяти областях

Полиция нескольких областей провела совместную операцию по задержанию серийных угонщиков авто, на счету которых около 20 угонов. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Задержали угонщиков накануне, 9 июня, в Киеве во время попытки очередного угона. Ими оказались двое мужчин — 34 и 38-летний жители Киева, которые ранее привлекались за аналогичные преступления и на момент задержания находились под следствием и домашним арестом.

По месту жительства злоумышленников правоохранители обнаружили семь угнанных авто, некоторые — в разобранном состоянии.

Правоохранители установили, что злоумышленники действовали на территории пяти регионов: Днепропетровской, Черниговской, Запорожской, Житомирской и Киевской областей, а также в столице.

Ранее «Фраза» сообщала, что в конце марта 2017 года сотрудники управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Харьковской области совместно с сотрудниками СБУ задержали группу из трех лиц, подозреваемую в серии угонов элитных иномарок.

В ноябре 2018 года сотрудники национальной полиции задержали банду автоугонщиков, которые в Киеве и области угоняли автомобили, после чего требовали у владельцев транспортных средств выкуп.

В феврале 2019 года сотрудники полиции киевской области задержали межрегиональную группу, которая в течение трех лет занималась угоном элитных иномарок.