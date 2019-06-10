В Харькове на пляже оборвался канатный мост. Люди попадали в воду

В Харькове на Журавлевском водохранилище на пляже произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там оборвался канатный мост, на котором в тот момент находились люди.

По словам очевидцев, группа отдыхающих забралась на мост и начала его раскачивать. В какой-то момент конструкция не выдержала и мост оборвался. Люди попадали в воду, благо, никто не пострадал. Некоторые человек получили царапины и ссадины.

По словам местных жителей, обычно на этот мост пускали ограниченное количество людей (не более четырех человек одновременно), но как раз в этот день там охраны не было, и количество людей контролировать было некому.

Ранее «Фраза» сообщала, 1 января 2019 года ночью в Москве произошло ЧП во время массовых народных гуляний по случаю новогодних праздников. В излюбленном месте отдыха горожан ‒ Парке Горького ‒ обрушился мост, на котором находились люди.

14 марта в Индии в городе Мумбаи произошло серьезное ЧП: там вместе с пешеходами обрушился мост.