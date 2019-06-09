Под Киевом на дне озера нашли труп

В ночь с 8 на 9 июня в селе Тарасовка Киевской области трагически погиб 18-летний юноша. Как выяснили журналисты «Фразы», парень решил искупаться в озере, однако пошел ко дну в 15 метрах от берега.

Как передает «Информатор», молодой человек приехал в гости из Вишневого. Вместе со своими друзьями он отдыхал на берегу озера, а ночью захотел окунуться в прохладной воде.

Отплыв от берега, он внезапно скрылся из виду. Еще в темное время суток спасатели провели поверхностный осмотр водоема, но безрезультатно.

Сообщается, что прибывшие водолазы обнаружили тело погибшего на дне озера приблизительно в 13-30.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители. Обстоятельства инцидента выясняются.

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