У Зеленского объяснили причастность ВСУ к убийствам мирных жителей на Донбассе

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель «вляпалась» в громкий скандал, комментируя инициативу Леонида Кучмы о запрете ВСУ открывать ответный огонь по сепаратистам «ЛДНР». Как выяснили журналисты «Фразы», резонансная речь прозвучала во время включения в прямой эфир программы «Право на владу» на канале «1+1».

По ее словам, предлагая запретить ответный огонь, Леонид Кучма имел в виду тот факт, что бойцы ВСУ часто поддаются на провокации, открывая стрельбу по тем районам, откуда по ним был нанесен удар.

По мнению Юлии Мендель, именно в результате таких «ответок» на Донбассе и гибнут мирные жители.

«Очень часто наши военные попадают на провокации. Когда стреляют из жилого дома, школы, садика, любого места, где находятся гражданские люди. И после этого начинается обстрел этого дома. Таким образом гибнут наши люди, украинцы. Собственно, речь шла о том, чтобы не поддаваться на провокации», ‒ заявила она.

В свою очередь, известный волонтер Роман Доник заявил, что никогда не видел, чтобы бойцы ВСУ открывали огонь по гражданским объектам, а многие пользователи соцсетей обвинили Мендель во лжи.

Как писала «Фраза», Зеленский сделал своим пресс-секретарем скандальную журналистку.

Ранее у Зеленского обвинили МИД в диверсии, а Порошенко ‒ в провокации.