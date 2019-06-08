На Кировоградщине при столкновении мотоцикла со скутером погибли трое молодых ребят (18+)

В пятницу, 7 июня, в городе Александрия Кировоградской области произошло ДТП, в результате которого погибли сразу трое молодых людей. Как выяснили журналисты «Фразы», по непонятной причине водители двухколесных транспортных средств буквально «на ровном месте» допустили фатальное столкновение.

Как рассказал помощник зампредседателя Кировоградской облрады Игорь Глущенко, авария произошла на улице Знаменской при въезде в Александрию.

По его словам, в ДТП выжила пассажирка одного из «железных коней» ‒ юная девушка. Ее с тяжелыми травмами госпитализировали в лечебное учреждение.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства аварии. По факту гибели людей начато уголовное производство.

В сети появилось видео репортажа с места инцидента.

ВНИМАНИЕ! Ролик относится к категории «18+» и доступен к просмотру по ссылке.

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