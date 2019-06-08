В кустах на Троещине нашли мужчину с простреленной головой (18+)

В субботу, 8 июня, в районе пляжа на столичном жилмассиве Троещина местный житель обнаружил труп мужчины с огнестрельным ранением головы. Как выяснили журналисты «Фразы», во время осмотра места происшествия, рядом с погибшим нашли пистолет.

Как передает «Информатор», о страшной находке полицейским сообщил мужчина, выгуливавший собаку недалеко от пересечения улицы Закревского и бульвара Леонида Быкова.

Прибывшие по вызову правоохранители обнаружили в кустах тело неизвестного мужчины возрастом 30-35 лет.

В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и эксперты. Найденный возле трупа пистолет направлен на экспертизу. Что послужило причиной смерти ‒ самоубийство или чей-то злой умысел ‒ установит следствие.

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