Исчезнувший с радаров самолет нашли в озере под Киевом

Самолет Ан-2, который в пятницу, 7 июня, исчез с радаров после взлета с аэродрома «Чайка», обнаружен в одном из водоемов Киево-Святошинского района. Как выяснили журналисты «Фразы», КВС пытался посадить потерявшую управление крылатую машину в поле, однако «дотянуть» до него не удалось.

Как передает «Информатор», благодаря слаженной работы спасателей все три члена экипажа «Кукурузника» были спасены. В аварии все они получили травмы и были госпитализированы.

По предварительным данным, крушение самолета произошло из-за технической неисправности.

На месте ЧП работали три единицы пожарно-спасательной техники и 13 человек личного состава подразделений ГСЧС в Киеве, спасатели КГГА, правоохранители и медики.

По факту авиаинцидента начато расследование.

Как писала «Фраза», под Киевом исчез самолет с людьми на борту. По предварительным данным, он мог потерпеть крушение на 19-м километре Житомирского шоссе около спортивной базы «Святошин».

Ранее вылетевший из Гуантанамо Boeing упал в реку после посадки во Флориде.