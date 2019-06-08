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Зеленский в жесткой форме обратился к саботажникам-депутатам

Зеленский в жесткой форме обратился к саботажникам-депутатам

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, адресованное депутатам Верховной Рады. Как выяснили журналисты «Фразы», «Зе» недоволен тем фактом, что народные избранники игнорируют все законодательные инициативы главы государства.

По словам Владимира Зеленского, все его сомнения по поводу правильности «разгона» Верховной Рады быстро улетучились.

Свою «полезность» обществу парламентарии доказали, оставив действующей мажоритарную систему, депутатскую неприкосновенность, старых министров и силовиков на должностях, а также возможность не отвечать за незаконное обогащение.

«Спасибо, что перед парламентскими выборами не обманываете людей, не пытаетесь понравиться избирателям, а остаетесь собой ‒ продолжаете прогуливать и «кнопкодавить», ‒ сказал Зеленский

Президент считает, что «все те горячие слова, которые депутатам адресуют граждане ‒ заслуженные», и это будет доказано на внеочередных парламентских выборах.

«Сделаем их еще раз», ‒ призвал «Зе» своих избирателей.

Как писала «Фраза», у Зеленского озвучили новую причину плагиата мыслей Порошенко.

Ранее сообщалось, что Зеленский сделал своим пресс-секретарем скандальную журналистку.

Как писала «Фраза», у Зеленского озвучили новую причину плагиата мыслей Порошенко.

Ранее сообщалось, что Зеленский сделал своим пресс-секретарем скандальную журналистку.

Тэги: Верховная Рада Украины, общество, депутаты, политика, Президент Украины, законодательство, обращение, Владимир Зеленский, новости Украины

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