В Киеве прямо на станции метро ударили ножом любителя музыки

В пятницу вечером, 7 июня, на станции метро «Крещатик» произошел инцидент, в результате которого пострадал молодой киевлянин. Как выяснили журналисты «Фразы», парень получил удар ножом, пытаясь убежать от хулиганов.

Как передает «Информатор», приблизительно в 23-00 пострадавший вместе с двумя друзьями шел по Крещатику, когда к ним «прицепилась» группа незнакомцев. По словам ребят, хулиганам не понравилось, что они слушали музыку.

Конфликт быстро перерос в драку, во время которой один из нападавших вытащил нож. Сообразив, что дело принимает серьезный оборот, троица друзей побежала на станцию метро «Крещатик», а хулиганы бросились их догонять.

Сообщается, что конфликт между компаниями продолжился уже на перроне станции, где пострадавший получил ножевое ранение руки. К счастью, на место ЧП быстро прибыли полицейкие и медики, которые оказали парню первую помощь и отправили в больницу.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. По факту инцидента начато уголовное производство.

Как писала «Фраза», возле элитного клуба в центре Киева стреляли и подрезали парня. Очевидцы показали видео кровавой драки.

Ранее в Киеве прямо в подъезде подрезали подростка.