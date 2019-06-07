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На Житомирской трассе роскошная Tesla превратилась в груду металлолома

На Житомирской трассе роскошная Tesla превратилась в груду металлолома

В пятницу, 7 июня, на 77-м км трассы Киев-Житомир произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь дорогущий электромобиль Tesla Model X врезался в «ГАЗ» дорожной службы.

Как передает «Информатор», в результате аварии погибла девушка-пассажир, сидевшая на переднем сиденье.

По словам водителя и пассажира, который сидел сзади, причиной ДТП стала неосмотрительность коммунальщиков, которые ехали задним ходом по правой полосе. Сами мужчины в аварии не пострадали. На Tesla (без автопилота) компания из трех человек ехала на мероприятие в Житомир, которое посвящено электрокарам.

Отмечается, что первый случай в Украине, когда в аварии погиб кто-либо, находящийся в салоне Tesla.

На месте ДТП работали правоохранители, спасатели и медики «скорой помощи». На полосе в сторону Житомира образовалась огромная пробка.

Как писала «Фраза», в США Tesla на автопилоте сбила российского робота.

Ранее Илон Маск рассказал, как будет работать беспилотник Tesla.

Тэги: автомобиль, ДТП, жертвы, общество, авария, столкновение, ЧП, девушка, автодор, коммунальщики, Киевская область, Житомирская трасса, Tesla, новости Украины

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