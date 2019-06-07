Появилось видео опасного сближения боевых кораблей США и России

В соцсетях опубликовано видео резонансного инцидента с участием боевых кораблей России и США. Как выяснили журналисты «Фразы», кадры были сняты с борта американского крейсера Chancellorsville.

Как передает «Корреспондент», видео разместила на в Twitter корреспондент CNN в Пентагоне Барбара Старр.

По ее словам, это первые доступные кадры сближения кораблей «Адмирал Виноградов» и Chancellorsville в Восточно-Китайском море.

Судя по кадрам, американский крейсер шел прямым курсом, а вот российский большой противолодочный корабль сделал резкий поворот вправо, что едва не привело к столкновению.

Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота РФ сообщили, что американский крейсер резко изменил направление движения и пересек курс российского корабля в 50 метрах. Экипажу пришлось экстренно маневрировать, чтобы избежать столкновения. После произошедшего американской стороне заявили протест.

В свою очередь, представитель Седьмого флота США заявил, что это российский корабль «совершил небезопасный маневр» по отношению к американскому крейсеру Chancellorsville.

Video of the close encounter between the Russian Warship and US Navy ship in the East China Sea#Russia #US pic.twitter.com/6I2MnYne0C — CNW (@ConflictsW) 7 июня 2019 г.

Как писала «Фраза», Украина приготовила мощный «сюрприз» для российских кораблей. Появилось видео.

Ранее Петр Порошенко призвал корабли НАТО зайти в Черное и Азовское моря.