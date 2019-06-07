Под кинотеатром «Киев» произошли стычки с использованием слезоточивого газа. Опубликовано видео

В центре украинской столицы у кинотеатра «Киев» произошли стычки неизвестных активистов с представителями «муниципальной охраны». Как выяснили журналисты «Фразы», в ход пошла дубинка и слезоточивый газ.

На видео, снятом корреспондентом «Фразы», можно видеть неизвестных людей, которые устраивают потасовку с людьми в камуфляже. В кадре можно видеть дубинку и газ, который один из них распыляет из газового баллончика.

Судя по предыдущим заявлениям заинтересованных сторон, речь идет о муниципальной охране, призванной обеспечить инвентаризацию в интересах нового собственника с одной стороны, и активистами, пытающимися защитить кинотеатр — с другой.

Отметим, что руководство кинотеатра считает действия киевские властей незаконными и готово отстаивать свою правоту в суде.

Как сообщала «Фраза», ранее руководство кинотеатра «Киев» заявило о захвате здания «титушками» и представителями коммунального предприятия «Киевкинофильм». В свою очередь, координатор национальных и международных проектов КП «Киевкинофильм» Елена Бабий рассказала, что в кинотеатре сейчас орудуют не «титушки», а «члены инвентаризационной комиссии» и «муниципальная охрана».

По данным СМИ, новые собственники якобы хотят превратить легендарный кинотеатр в гостиницу. В связи с этим продолжаются суды между ООО «Культурный центр кинотеатр «Киев» и Департаментом коммунальной собственности КГГА.

Подробнее о позиции руководства кинотеатра можно узнать здесь.