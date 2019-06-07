В киевском аэропорту произошла массовая эвакуация людей и отмена рейсов

В ночь на пятницу, 7 июня, ночью в Киеве из аэропорта «Жуляны» произошла массовая эвакуация пассажиров и персонала, в связи с чем пришлось даже задержать ближайшие рейсы. Как выяснили журналисты «Фразы», случилось это из-за сообщения о минировании здания, поступившем на горячую линию аэропорта.
Сообщение о минировании поступило на горячую линию около 23:00, сообщает «Информатор».
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, кинологи и взрывотехники. Территорию оградили и поставили охрану.
Ранее «Фраза» сообщала, что 25 апреля в киевском аэропорту «Жуляны» прошла эвакуация пассажиров и персонала из-за сообщения о минировании.