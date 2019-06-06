В Киеве мужчина упал с умопомрачительной высоты

В четверг, 6 июня, на столичном жилмассиве Позняки произошел смертельный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», с 14-го этажа дома, расположенного на улице Петра Григоренко, выпал мужчина.

Как передает «Информатор», трагическое событие случилось примерно в 9-30 утра. По предварительным данным, 34-летний мужчина упал с балкона собственной квартиры.

Сообщается, что в мужчина скончался на месте происшествия. По адресу приехали родственники погибшего.

В настоящее время полиция выясняет причины случившегося. Рассматривается версия суицида, однако точные обстоятельства должно установить следствие.

Как писала «Фраза», в Киеве с 14-го этажа выпрыгнула женщина после своего дня рождения.

Ранее на Троещине в Киеве психически нездоровая женщина 1947 года рождения совершила самоубийство, выпрыгнув из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже.