Дом Порошенко забросали файерами

Сегодня, 6 июня, во время акции под домом предыдущего президента Украины Петра Порошенко националисты забросали его имение файерами. Как выяснили журналисты «Фразы», к месту события сразу же приехали машины пожарной помощи.

Митингующих насчитывается не больше 60 человек, все скандируют «Порошенко за грати!» В толпе также были подняты флаги Правого сектора и флаг Украины. С колонок звучат украинские патриотические песни, сообщает «Страна».

Пикетчики требуют немедленного расследования участия Порошенко в скандале с воровством в «Укроборонпроме». В противном случае обещают бессрочную акцию протеста.

Ранее «Фраза» сообщала, что в феврале 2018 года активисты приехали к дому экс-президента Украины Петра Порошенко в пгт Козин Киевской области, чтобы выразить ему недоверие. Они привезли туда столб позора, однако его кто-то украл.