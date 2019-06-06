Зеленского подловили на плагиате мыслей Порошенко

Президента Украины Владимира Зеленского уличили в «воровстве» чужих мыслей. Как выяснили журналисты «Фразы», делая публикацию в соцсетях, «Зе» умудрился «скопировать» целый абзац речи Петра Порошенко.

Как передает «Корреспондент», об этом сообщил пресс-секретарь бывшего главы государства Святослав Цеголко.

По его словам, Владимир Зеленский украл «целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии Европейская Солидарность».

«Приятно, что Владимир прислушивается к Петру Порошенко. Но кроме корректора стоит нанять и спичрайтера», ‒ посоветовал президенту Святослав Цеголко и в доказательство своей правоты опубликовал видео выступления Петра Порошенко.

Как писала «Фраза», Зеленский сделал своим пресс-секретарем скандальную журналистку.

Ранее Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией. Но при соблюдении нескольких условий.