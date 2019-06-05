В Виннице неосторожную школьницу сбили прямо на пешеходном переходе

Во вторник, 4 июня, в Виннице автомобиль «скорой помощи» прямо на пешеходном переходе сбил 14-летнюю школьницу. Как выяснили журналисты «Фразы», неосмотрительная девчонка решила «проскочить» проезжую часть на велосипеде.

Как передает «Корреспондент», инцидент произошел приблизительно в 19-15 на пешеходном переходе в районе площади Константина Могилка.

По словам очевидцев, девочка не «спешилась» при пересечении дороги по «зебре», поэтому водитель «скорой» банально не успел затормозить.

Несмотря на то, что спецавтомобиль ехал со звуковым сигналом, школьница его не слышала, поскольку была в наушниках.

Сообщается, что пострадавшая с многочисленными травмами попала в реанимационное отделение областной детской больницы. В свою очередь, правоохранительные органы открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины («нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

Как писала «Фраза», в Борисполе полицейский автомобиль сбил школьника на пешеходном переходе. Появилось видео с камеры наблюдения.

Ранее в Днепре бабушку и внучку сбили прямо на пешеходном переходе.