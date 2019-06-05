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В сети опубликовали видео о ликвидации УПЦ КП

В сети опубликовали видео о ликвидации УПЦ КП

В интернете появилось видео, которое опровергает слова экс-главы УПЦ Киевского патриархата Филарета о событиях декабря прошлого года, предшествующих Объединительному собору и созданию Православной Церкви Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», на странице «Украинская Церковь» в YouTube выложена видеозапись, подтверждающая проведение поместного собора УПЦ КП и принятия решения о ликвидации этой юрисдикции, сообщает «ТСН».

«Поместный Собор УПЦ Киевского Патриархата 15.12.2018 г. - аудио и видео, которые опровергают утверждение, что "такого Собора не было"», - подписан обнародованный ролик.

В нем видно архиереев бывшей УПЦ КП, а также священников и мирян, наличие которых свидетельствует о широком характере собрания, а не узком формате архиерейского собора, как об этом утверждал ранее Филарет.

На видео зафиксировано присутствие на соборе самого Филарета, а также нынешнего предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания. Они оба слушают текст постановления о ликвидации УПЦ КП, после чего митрополит Луцкий Михаил обращается к Филарету с просьбой благословить голосовать за прекращение деятельности Киевского патриархата. Слышно голос Филарета: «Давайте». Лишь один из присутствующих высказался против, но заверил, что все равно подпишет итоговый документ. После чего зафиксировано, как архиепископ Черниговский Евстратий дает ручку патриарху Филарету и тот первым подписывает только что принятое собором решение. Также приводится текст этого документа, в котором констатируется прекращение деятельности УПЦ КП и всех ее уставных органов, а также отмечается необходимость войти в состав нового религиозного объединения – ПЦУ.

Согласно уставу УПЦ КП, в президиум поместного собора входили по должности патриарх, постоянные члены синода, а также один священник и один мирянин. Секретариат состоял из секретаря в архиерейском сане и двух помощников: клирика и мирянина. Протоколы подписывались председателем собора (патриархом) и членами президиума. Все эти уставные требования, как следует из видеозаписи, были соблюдены 15 декабря 2018 года.

 

Напомним, почетный патриарх Филарет направил письма архиереям на бланке Киевского патриархата, что вызвало волну беспокойств тем, что Томос, о котором так долго договаривались на самом высоком государственном уровне, может быть отозван Вселенским Патриархом Варфоломеем. Этот тезис подтвердил и глава ПЦУ Епифаний.

«Сегодня возврат к предыдущей структуры Киевского патриархата означает возврат назад, в изоляцию, потерю Томоса и всех достижений церковной независимости», - подчеркнул он.

В Минкульте заверили, что УПЦ Киевского патриархата ликвидирован 15 декабря 2018 года во время Объединенного собора.
На приглашение Филарета принять участие в молитвенном праздновании в честь священномученика Макария отозвалось лишь четверо епископов из более 60.

Ранее «Фраза» сообщала, что в РПЦ сравнили разногласия между Филаретом и Епифанием с «Игрой престолов».

Тэги: общество, Филарет, новости православия, новости Украины, ПЦУ, УПЦ КП

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