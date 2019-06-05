На Тернопольщине вышедшая из берегов река затопила село, сметая все на своем пути

В Монастырском районе Тернопольской области после сильной грозы река Золотая Липа вышла из берегов и начала топить село Красеев и Гранитное. Как выяснили журналисты «Фразы», стихийное бедствие сняла на видео и выложила в Facebook одна из пользователей соцсети Надежда Гроне.

В Управлении ГСЧС Украины в Тернопольской области уточнили, что в результате непогоды было подтоплено 16 зданий жилого назначения на территории 9 частных домохозяйств, а также ориентировочно 22 га частных сельхозугодий.

Спасатели уже откачали 120 м куб. воды из подвальных помещений 6 жилых домов в селе Красеев и 450 м куб. воды из подвальных помещений 10 жилых домов в селе Гранитное.

Как сообщала «Фраза», проливные дожди привели к поднятию уровня воды в реках Закарпатья. Были подтоплены десятки домов, обрушены некоторые мосты.