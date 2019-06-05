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Дети, игравшие с убитым мальчиком в Переяславе-Хмельницком, слышали хлопок. Врачи решили, что он упал на камень

Дети, игравшие с убитым мальчиком в Переяславе-Хмельницком, слышали хлопок. Врачи решили, что он упал на камень

Стали известны новые обстоятельства убийства в Переяславе-Хмельницком Киевской области. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам родного дяди погибшего 5-летнего Кирилла Тлявова, дети, которые играли во дворе, слышали хлопок.

«Все в один голос заявляют о хлопке. После того хлопка ребенок упал. Они испугались, побежали к взрослым», — рассказал Николай Васильченко, который привез раненного ребенка в больницу, в комментарии «Громадському», добавив, что сам он никаких хлопков не слышал.

«Он сидел на газончике. Я прибежал — он был в крови. Я подумал, что действительно ребенок ударился об асфальт, камень. Никто не сказал, что это пуля», — сообщил родственник, подчеркнув, что в больнице только через пять часов после обращения сообщили, что у мальчика огнестрельное ранение.

В то же время, по словам нового главы полиции Киевской области Андрея Небытова, версию ранения Кирилла от падения на камень первоначально выдвинули врачи. Как сообщает «Новое время», об этом он заявил участникам митинга протеста возле отделения полиции в Переяслав-Хмельницком.

Отвечая на вопрос, почему на месте преступления не проводят следственные действия и оно даже не перекрыто, он ответил: «Уголовное производство расследует Государственное бюро расследований, с этим вопросом обращайтесь к ним».

Небытов также подтвердил, что оружие убийства до сих пор не найдено.

Отметим, в ходе акции, устроенной представителями националистических организаций, несколько сотен участников акции требовали наказать виновных в смерти 5-летнего Кирилла, реформировать полицию и отправить в отставку главу МВД Арсена Авакова.

Силовики со щитами окружили здание отделения, а националисты забрасывали их камнями и дымовыми шашками. Также они жгли файеры и взрывали петарды.

В свою очередь полицейские, если кто-то подходил чересчур близко к кордону, применяли газовые баллончики.

Видео с места событий публикует The Insider Ukraine на своем канале в Telegram.

Как сообщала «Фраза», 1 июня 2019 года в Переяслав-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик, оставленный без присмотра, посреди улицы получил пулевое ранение в голову.

На следующий день стало известно, что подозреваемыми в совершении этого преступления являются действующие сотрудники полиции.

4 июня суд выбрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога. Сами они при этом отказались признавать свою вину.

Тогда же адвокат семьи погибшего мальчика Александр Щербина заявил, что стрелять мог несовершеннолетний сын одного из полицейских. При этом он сообщил об исчезновении оружия во время обыска.

В свою очередь, адвокаты подозреваемых заявили, что их клиенты отказались давать показания и проходить экспертизы на содержание алкоголя в крови и пороха на руках.

Тэги: убийство, криминал, Переяслав-Хмельницкий, новости Украины, Кирилл Тлявов

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