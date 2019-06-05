В Днепре пьяный экс-военный прокурор открыл стрельбу с балкона

В Днепре на проспекте Поля, 27Д с балкона, расположенного на 10-м этаже, мужчина и женщина открыли стрельбу. Как выяснили журналисты «Фразы», мужчиной оказался 46-летний бывший военный прокурор.

Стреляли они из охотничьего ружья. Соседи говорят, что мужчина был пьян. Пока неизвестно, что именно стало причиной стрельбы и куда они целились, сообщает 112.ua.

Рядом находится детская площадка. Благо, пострадавших в результате стрельбы нет.

Ранее «Фраза» сообщала, что 23 сентября 2018 года в Киеве произошла стрельба по адресу улица Симиренко, 27а. Огонь велся из окна многоэтажки в сторону детской площадки.