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На Прикарпатье полицейский на «Мазде» вылетел на встречку. Двое погибших

На Прикарпатье полицейский на «Мазде» вылетел на встречку. Двое погибших

В селе Лесной Хлебичин Коломыйского района Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП с участием сотрудника местной полиции. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным следствия, водитель Mazda 6 во время обгона допустил лобовое столкновение со встречным автомобилем Daewoo Nexia.

Как сообщает «Правда.иф», в результате ДТП, которое произошло еще 3 июня, погибли двое местных жителей — водитель и пассажир автомобиля Daewoo. Водителя Mazda 6 с многочисленными телесными повреждениями доставили в районную больницу. По предварительным данным, он находится в тяжелом состоянии.

Виновником ДТП оказался сотрудник местной полиции, который на момент совершения ДТП в отпуске.

Как сообщала «Фраза», 3 июня 2019 года в Борисполе Киевской области автомобиль патрульной полиции совершил наезд на школьника на пешеходном переходе. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Тэги: ДТП, Прикарпатье, криминал, Ивано-Франковская область, новости Украины

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