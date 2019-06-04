В Австралии мужчина с дробовиком устроил кровавую бойню в отеле

В австралийском городе Дарвин (регион Северная территория) произошло массовое убийство. Как выяснили журналисты «Фразы», 45-летний мужчина ворвался в отель «Палмс» и начал хладнокровно убивать постояльцев.
Как передает «Сегодня» со ссылкой на СМИ Австралии, злоумышленник был вооружен помповым ружьем, из которого расстрелял четырех человек. Кроме того, одного из постояльцев нашли с перерезанным горлом.
Сообщается, что еще два человека были экстренно госпитализированы с огнестрельными ранениями. Сам же нападавший успел скрыться до приезда полиции, однако спустя час его обнаружили и задержали на окраине города, где он начал стрелять по прохожим.
В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Мотивы стрелка пока неизвестны.
Как писала «Фраза», в США чем-то недовольный инженер расстрелял сразу 12 человек.
Ранее стало известно, что массовое убийство в Одесской области произошло из-за «роковой женщины».