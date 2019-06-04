Зеленский готов к переговорам с Россией. Но при соблюдении нескольких условий

Во вторник, 4 июня, выступая в Брюсселе на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, президент Украины Владимир Зеленский заявил о потенциальной готовности к диалогу с РФ. Как выяснили журналисты «Фразы», свою речь «Зе» произнес на английском языке.

Как передает ТАСС, Владимир Зеленский отметил, что хотел бы «дать новый импульс» участию Украины в структурах НАТО, поскольку «российская агрессия остается вызовом».

Тем не менее, глава государства допустил возможность украинско-российских переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе, но перед этом Украина должна провести необходимые реформы.

«Мы готовы вести переговоры с Россией, готовы внедрить минские соглашения, но сначала мы должны быть способны защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле», ‒ заявил Владимир Зеленский.

Как писала «Фраза», Зеленский решил привлечь к переговорам в Минске еще одно «новое лицо».

Ранее сообщалось, что прибывший с первым официальным визитом в Брюссель Зеленский первым делом вспомнил об убитом мальчике.