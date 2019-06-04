В Днепре толпа молодчиков в балаклавах устроила стрельбу: десятки задержанных

Во вторник, 4 июня, на улице Береговой, 208 в Днепре произошли массовые беспорядки, сопряженные с применением оружия. Как выяснили журналисты «Фразы», в «разборках», причиной которых стал спор из-за недвижимости, приняли участие десятки мужчин.

Как передает «Информатор», на спорное здание претендуют сразу несколько человек. Несколько дней назад суд снял арест на спорное здание, однако это решение не помогло урегулировать конфликт.

В понедельник, 3 июня, на этом же месте уже возник конфликт, однако тогда все ограничилось вызовом полиции и поездкой в райотдел. А сегодня вторая сторона перешла к более активным действиям: придя под здание, около 40 мужчин в балаклавах стали стрелять. По словам очевидцев, нападавшие целились именно в людей, хотя поранить им никого не удалось.

К месту инцидента быстро приехали патрульные и группа ТОР. Правоохранителям удалось задержать большинство из тех, кто мог быть причастен к конфликту. Нескольким «рейдерам» удалось скрыться.

Сообщается, что на месте «разборок» работали сотрудники следственного отдела, которые опрашивали очевидцев и участников конфликта. Задержанных доставили в отделение полиции для выяснения всех деталей случившегося.

Как писала «Фраза», в Полтаве Нацкорпус устроил потасовку с полицией. Копы в долгу не остались.

Ранее сообщалось, что на территории университета в Одессе вспыхнули массовые беспорядки.