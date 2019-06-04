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Мощный пожар охватил птицефабрику под Киевом

Мощный пожар охватил птицефабрику под Киевом

В Василькове Киевской области ликвидируют масштабный пожар на птицефабрике «Ясенсвит». Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

По оперативным данным, площадь пожара цеха в городе Васильков на территории птицефабрики «Ясенсвит» составляет около 1,5 га. К тушению пожара привлекли 50 человек личного состава и 13 единиц техники ГСЧС.

Жертв и пострадавших нет.

Между тем, депутат Васильковского горсовета Николай Недилько опубликовал на своей странице в Facebook видео с места происшествия.

Информации о том, что случилось с птицами, не поступало.

Как сообщала «Фраза», летом 2018 года стало известно, что крупный агрохолдинг организовал птичий могильник в с. Гавриловка на Киевщине.

Тэги: пожар, Киевская область, птицефабрика, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, Васильков

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