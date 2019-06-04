К 50-летию «Ну, погоди!» Доманский и Даугуле стали героями легендарного мультфильма

Культовый мультсериал «Ну, погоди!» отмечает юбилей: первая серия мультипликационного фильма о приключениях Волка и Зайца вышла на телеэкраны в июне 1969 года. Как выяснили журналисты «Фразы», к 50-летию «Ну, погоди!» 15 июня в 22:15 «Интер» покажет в эфире все серии легендарного мультфильма, а еще телеканал снял специальные промо-ролики, посвященные юбилейной дате.

«Телеканал „Интер“ старается не просто показывать любимые фильмы, которые ассоциируются у зрителей с чем-то дорогим, связаны с какими-то эмоциями и воспоминаниями, а делать из этого события в эфире, — говорит промо-директор канала Алексей Пасичник. — Очередное наше спецсобытие — 50-летие мультфильма „Ну, погоди!“. Мы покажем все серии. Еще мы сняли два промо-ролика: мы хотим вызвать у зрителей теплые чувства, дать им возможность на какое-то время вернуться в детство».

Один из роликов — это инсценировка известного эпизода «Ну, погоди!», где Заяц перерезает веревку, по которой на балкон многоэтажки пытается залезть Волк. Ведущие телеканала «Интер» Анастасия Даугуле и Андрей Доманский повторили действия мультяшных персонажей. «У нас все было по-настоящему! — рассказывает Настя. — Реальный высотный дом, я на балконе третьего этажа поливаю цветы, а Андрей взбирается вверх по канату. Я его не вижу и секатором перерезаю веревку. Андрей — отчаянный человек и не боится идти на смелые шаги в кадре! Этот каскадерский трюк он выполнял сам, без дублеров, хотя страховка на нем, конечно же, была».

Андрей Доманский признается, что после этих съемок понял: у Волка из «Ну, погоди!» — отличная физическая подготовка, несмотря на его пагубные привычки: «Волк карабкался по канату, держа ноги под прямым углом, а это непросто! У него наверняка хороший пресс. Во время съемок режиссер мне постоянно напоминал о правильном изгибе ног. Пришлось потратить немало дублей, чтобы получился идеальный кадр. После этих испытаний я проникся уважением к Волку. Он крутой!»

Сам мультфильм «Ну, погоди!», по словам телеведущих, многому их научил и вдохновил на новые свершения. «Образно, легко и без нравоучений „Ну, погоди!“ рассказывает о важных вещах, — считает Анастасия Даугуле. — О том, что хорошие поступки и добрые намерения всегда вознаграждаются. И что сила не обязательно на стороне того, кто крупнее и выше». Кроме того, Настя призналась, что эпизод мультфильма, где Заяц катается на водных лыжах, вдохновил ее освоить этот вид спорта. Андрей Доманский также обрел свое хобби благодаря «Ну, погоди!»: «Мое увлечение подводной охотой началось с того, что еще в детстве в одной из серий мультфильма я увидел, как Волк плывет с подводным ружьем. И этот образ так отпечатался у меня в голове, что, когда я вырос, сам стал увлекаться подводной охотой. Так сказать, перенес картинку из мультфильма в реальную жизнь».

Во втором промо-ролике, посвященном 50-летию «Ну, погоди!», Андрей Доманский снялся вместе со своими детьми: 14-летней Ладой, 7-летней Кирой и 2-летней Верой. Для самой младшей дочки Андрея это первый опыт съемок. Малышка сразу же оказалась в центре внимания. Она быстро адаптировалась на съемочной площадке и в перерывах вместе со старшими сестричками смеялась, пела и танцевала. Девочки признались, что тоже любят смотреть «Ну, погоди!». «Этот мультик учит деток быть добрее друг к другу, не издеваться над другими, не ссориться и не притворяться в дружбе», — поделилась впечатлениями Кира.

Что именно будет делать в ролике семья Доманских, телезрители «Интера» узнают совсем скоро.