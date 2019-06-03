Украинская «молодежка» уверенно вышла в четвертьфинал Чемпионата мира по футболу

Сегодня, 3 июня, молодежная сборная Украины U-20 сыграла матч 1/8 финала Чемпионата мира, который в эти дни проходит на стадионах Польши. Как передает корреспондент «Фразы», соперником нашей команды была сборная Панамы.

На протяжение всего поединка подопечные Александра Петракова доминировали на поле, спокойно контролировали мяч и создали достаточное количество моментов для того, чтобы победить.

Первый мяч был забит уже на 25-й минуте встречи, когда Сикан в борьбе с защитником замкнул прострел Конопли с правого фланга. Спустя несколько минут был близок к успеху Цитаишвили, но мяч после его удара пролетел немного выше цели.

И все же за последние пять минут первого тайма украинцы сумели еще дважды расписаться в воротах сборной Панамы. Сначала на 41-й минуте головой забил Попов, воспользовавшись ошибкой голкипера, а перед самым свистком на перерыв Сикан оформил «дубль», снова воспользовавшись прострелом Конопли.

В дебюте второго тайма Валькер один мяч отквитал, но последнее слово, все же, осталось за Украиной. На 83-й минуте Булеца, получив мяч в районе одиннадцатиметровой отметки, спокойно отправил мяч в левый от себя угол – уверенная победа Украины со счетом 4:1.

Соперником нашей команды в четвертьфинале будет сборная Колумбии, которая накануне по пенальти обыграла Новую Зеландию.

Ранее «Фраза» сообщала, что в первой встрече украинцы обыграли сборную США со счетом 2:1.

Во втором матче наши ребята обыграли Катар со счетом 1:0.