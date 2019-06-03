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В Одессе вспыхнули массовые беспорядки: десятки задержанных

В Одессе вспыхнули массовые беспорядки: десятки задержанных

В понедельник, 3 июня на территории Одесского национального медицинского университета произошли массовые беспорядки. Как выяснили журналисты «Фразы», боевитые молодчики пытались сорвать заседание наблюдательного совета ВУЗа.

Как рассказал замначальника ГУ ЧП в Одесской области Сергей Махотин, группа молодых людей спортивного телосложения ворвались в образовательное учреждение, где проходило мероприятие с участием и.о. ректора Владлены Дубининой и других представителей администрации университета.

В ситуацию были вынуждены вмшаться правоохранители, которые 51 участника беспорядков и доставили их в Портофранковское отделение полиции. В настоящее время с ними общаются следователи.

В свою очередь, пресс-секретарь университета Ярослава Витко рассказала, что члены Набсовета с «группой активистов» вошли в здание ректората, несмотря на то, что оно было заблокировано людьми бывшего ректора Медина Запорожана.

А через некоторое время в административное здание прорвалась группа лиц в капюшонах и масках. Они распылили в помещении слезоточивый газ.

Как писала «Фраза», в Полтаве Нацкорпус устроил потасовку с полицией. Копы в долгу не остались.

Ранее в Киеве вооруженная толпа активистов штурмовала управление полиции.

Тэги: полиция, общество, Одесса, вуз, беспорядки, регионы, хулиганство, ректор, медицинский университет, новости Украины

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