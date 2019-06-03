Охрана Белого дома подстрелила мужчину, который проник на территорию

В воскресенье, 2 июня, около Белого дома в Вашингтоне произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», агенты Секретной службы США, которые охраняют эту территорию, подстрелили мужчину, который пытался проникнуть туда.

Произошло все тогда, когда Дональд Трамп отправился в заграничную командировку, сообщает «Синьхуа».

Сотрудники службы, охраняющие Белый дом, несколько раз предупредили нарушителя о том, что будут стрелять. Мужчина на предупреждения не отреагировал, в результате чего был открыт огонь.

Сейчас состояние нарушителя неизвестно. На видео, снятом сразу после происшествия, видно, как агенты склонились над телом человека, лежащим у ограды.

Ранее «Фраза» сообщала, что 29 мая в Вашингтоне неизвестный мужчина поджег себя в Президентском парке напротив Белого дома.