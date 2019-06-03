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Под Одессой более 5 тысяч украинцев собрались на фестивале УПЦ

Под Одессой более 5 тысяч украинцев собрались на фестивале УПЦ

В Свято-Покровском скиту села Мариновка Одесской области, 2 июня, по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, прошел Фестиваль духовной и народного творчества «Покровское поле». В нем приняли участие более пяти тысяч человек, сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Информационно-просветительский отдел и пресс-службу Одесской епархии.

Открыл Фестиваль митрополит Агафангел.

«Отрадно, что Фестиваль, приуроченный ко Дню защиты детей, воплотился в столь хорошее, богоугодное дело и проводится в этом святом месте — Свято-Покровском Мариновском ските, — сказал владыка. — Преодолевая большие расстояния, мы собрались для того, чтобы принять участие в общем деле и ближе познакомиться друг с другом. Это и является главной целью нашего Фестиваля. Рад приветствовать воспитанников наших всех воскресных школ, детей из семей вынужденных переселенцев из Донбасса, многодетные семьи нашего города, наших детей военнослужащих, выполняющих свой воинский долг, также я хочу поздравить наших маленьких гостей с Воскресной школы Свято-Никольского монастыря села Никольское Донецкой области, который расположен почти на линии фронта, и сегодня они вместе со своими руководителями приехали в гости в нашу гостеприимную Одессу».

Митрополит Агафангел отметил, что «Церковь посвящает свои усилия нравственному воспитанию молодежи, утверждению в ней достоинства человеческой личности, трезвого образа жизни, укрепление святости семейного очага, добросовестного отношения к труду на благо ближних, безграничной любви к Родине и своему народу».

Митрополит Агафангел также поблагодарил организаторов и благотворителей и отметил важную просветительскую миссию фестиваля — «вклад в сохранение замечательных традиций православного миссионерства, продвижение в обществе непреходящих нравственных, духовных ценностей, основанных на Святом Евангелии».

После на сцене выступил хор Свято-Иверского Одесского мужского монастыря, который исполнил тропарь Пасхи «Христос Воскресе» древними и современными языками, после чего программа была продолжена выступлениями духовных коллективов, эстрадных исполнителей и танцевальных ансамблей, народных коллективов Беляевского района Одесской области и музыкальных коллективов.

Для участников фестиваля были организованы зоны хенд-мейд, керамики, ковки. Дети развлекались на аттракционах и батутах. Контактный зоопарк домашних животных и парад сельхозтехники позволил детям лучше познакомиться с трудом земледельцев.

Также дети посмотрели авиашоу, которое представили пилоты Одесского аэроклуба. На двух самолетах они выполнили фигуры высшего пилотажа в небе над Хаджибеевским лиманом.

Кроме того, во время фестиваля работали бесплатные киоски с мороженым и стойка сахарной ваты.

Для обеспечения безопасности мероприятия бригады ДСНС, сотрудники скорой медицинской помощи и полиции.

Ранее «Фраза» сообщала, что в УПЦ проводят акцию ко Всемирному дню донора «Капля сильной крови».

Тэги: общество, Одесса, новости православия, УПЦ, новости Украины

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