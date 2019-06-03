В Киеве пьяная шпана избила случайного прохожего

В Киеве на Борщаговке пьяные подростки напали и избили пожилого мужчину. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в Facebook сообщает «Киев Оперативный».

«На Борщаговке несовершеннолетние и неадекватные подростки под действием алкоголя напали на пожилого мужчину», — говорится, в частности, в сообщении.

Очевидцы говорят, что нападавшие чем-то брызгали мужчине в лицо и били его.

Причины конфликта устанавливаются.

Ранее «Фраза» сообщала, что в январе 2019 года в центре Киева в районе ТРЦ «Гулливер» толпа подростков совершала неоднократные нападения на прохожих.

9 мая вечером в Киеве возле ТЦ Gulliver мужчина пытался заступиться за мальчика, которого избивали подростки. Как результат — они бросились с кулаками на него, повалили на землю и стали бить ногами.