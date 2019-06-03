Стал известен автор лучшего гола прошедшего сезона

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил десятку лучших голов сезона 2018/2019 годов. Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе организации, первое место занял нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, забивший в рамках группового турнира Лиги чемпионов гол в ворота «Манчестер Юнайтед».

В челом десятка лучших голов сезона в ЛЧ выглядит следующим образом:

1. Криштиану Роналду (Ювентус — Манчестер Юнайтед) — четвертый тур, 07.11.2018

2. Лионель Месси (Барселона — Ливерпуль) — первый матч полуфинала, 01.05.2019

3. Садио Мане (Бавария — Ливерпуль) — ответный матч 1/8 финала, 13.03.2019

4. Иван Ракитич (Тоттенхэм — Барселона) — второй тур, 03.10.2018

5. Лерой Сане (Манчестер Сити — Хоффенхайм) — шестой тур, 12.12.2018

6. Килиан Мбаппе (Манчестер Юнайтед — ПСЖ) — первый матч 1/8 финала, 12.02.2019

7. Рахим Стерлинг (Манчестер Сити — Шахтер) — четвертый тур, 07.11.2018

8. Усман Дембеле (Барселона — Тоттенхэм) — шестой тур, 11.12.2018

9. Филиппе Коутиньо (Барселона — Манчестер Юнайтед) — ответный матч четвертьфинала, 16.04.2019

10. Луис Суарес (Барселона — Ливерпуль) — первый матч полуфинала, 01.05.2019

В команду технических наблюдателей УЕФА, которые составили десятку голов, вошли тренеры и игроки: Томас Шааф (Германия), Петер Рудбек (Дания), Дэвид Мойес (Шотландия), Рауль Гонсалес (Испания), Пэки Боннер (Ирландия), Майкл О’Нил (Северная Ирландия), Гарет Саутгейт (Англия), Роберто Мартинес (Испания), Хинес Мелендес (Испания).

Как сообщала «Фраза», 1 июня 2019 года британский «Ливерпуль» выиграл у британского «Тоттенхэма» в финале Лиги чемпионов со счетом 2:0.