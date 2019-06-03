Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Стал известен автор лучшего гола прошедшего сезона

Стал известен автор лучшего гола прошедшего сезона

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил десятку лучших голов сезона 2018/2019 годов. Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе организации, первое место занял нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, забивший в рамках группового турнира Лиги чемпионов гол в ворота «Манчестер Юнайтед».

В челом десятка лучших голов сезона в ЛЧ выглядит следующим образом:

1. Криштиану Роналду (Ювентус — Манчестер Юнайтед) — четвертый тур, 07.11.2018

2. Лионель Месси (Барселона — Ливерпуль) — первый матч полуфинала, 01.05.2019

3. Садио Мане (Бавария — Ливерпуль) — ответный матч 1/8 финала, 13.03.2019

4. Иван Ракитич (Тоттенхэм — Барселона) — второй тур, 03.10.2018

5. Лерой Сане (Манчестер Сити — Хоффенхайм) — шестой тур, 12.12.2018

6. Килиан Мбаппе (Манчестер Юнайтед — ПСЖ) — первый матч 1/8 финала, 12.02.2019

7. Рахим Стерлинг (Манчестер Сити — Шахтер) — четвертый тур, 07.11.2018

8. Усман Дембеле (Барселона — Тоттенхэм) — шестой тур, 11.12.2018

9. Филиппе Коутиньо (Барселона — Манчестер Юнайтед) — ответный матч четвертьфинала, 16.04.2019

10. Луис Суарес (Барселона — Ливерпуль) — первый матч полуфинала, 01.05.2019

В команду технических наблюдателей УЕФА, которые составили десятку голов, вошли тренеры и игроки: Томас Шааф (Германия), Петер Рудбек (Дания), Дэвид Мойес (Шотландия), Рауль Гонсалес (Испания), Пэки Боннер (Ирландия), Майкл О’Нил (Северная Ирландия), Гарет Саутгейт (Англия), Роберто Мартинес (Испания), Хинес Мелендес (Испания).

Как сообщала «Фраза», 1 июня 2019 года британский «Ливерпуль» выиграл у британского «Тоттенхэма» в финале Лиги чемпионов со счетом 2:0.

Тэги: футбол, УЕФА, Лига чемпионов, Криштиану Роналду, спорт

Комментарии

Статьи

03.06.19 09:49

Подростковый секс и старые проблемы: о чем теперь снимают сериалы для молодежи на Западе

Автор: Василий Кузнецов

Интервью

28.03.19 21:23

Ярослав Гадзало: Прогнозируемый валовой сбор картофеля и овощей в 2019 году может уменьшиться почти на 12%

Автор: Виктор Даль

Колонка автора
02.06.19 12:39

Так что же делать?

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Масоны создали Великую ложу Беларуси. Ее возглавил сотрудник Радио «Свабода»
01.06.19 09:42

Масоны создали Великую ложу Беларуси. Ее возглавил сотрудник Радио «Свабода»

Автор: Наша Нива

Выбор редакции
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 1-2 июня 2019 года

Главные новости за 1-2 июня 2019 года
02.06.19 19:03
892
Последние новости
03.06.19 10:43

В Киеве пьяная шпана избила случайного прохожего
03.06.19 10:41

В самых продаваемых самолетах Boeing обнаружены полторы сотней бракованных деталей
03.06.19 09:46

Мошенник, который 30 лет выдавал себя за саудовского принца, попался на свинине
03.06.19 09:31

Стал известен автор лучшего гола прошедшего сезона
02.06.19 20:10

При швартовке в Венеции у огромного лайнера отказали «тормоза»
02.06.19 19:03

Главные новости за 1-2 июня 2019 года
02.06.19 18:05

В Украину готовится зайти крупнейший лоукост-перевозчик Европы
Фото и Видео
В Киеве пьяная шпана избила случайного прохожего
В Киеве пьяная шпана избила случайного прохожего
В Киеве пьяная шпана избила случайного прохожего
В Киеве пьяная шпана избила случайного прохожего
Стал известен автор лучшего гола прошедшего сезона
Стал известен автор лучшего гола прошедшего сезона
При швартовке в Венеции у огромного лайнера отказали «тормоза»
При швартовке в Венеции у огромного лайнера отказали «тормоза»
ЧП на оборонном заводе в Дзержинске: взрывной волной «накрыло» сотни объектов по всему городу
ЧП на оборонном заводе в Дзержинске: взрывной волной «накрыло» сотни объектов по всему городу
Супербой в Нью-Йорке: толстяк Руис уничтожил непобедимого Джошуа
Супербой в Нью-Йорке: толстяк Руис уничтожил непобедимого Джошуа
Кто бы сомневался. «Стеклянный» мост в Киеве вновь покрылся трещинами
Кто бы сомневался. «Стеклянный» мост в Киеве вновь покрылся трещинами
Массовое убийство в США: чем-то недовольный инженер расстрелял сразу 12 человек
Массовое убийство в США: чем-то недовольный инженер расстрелял сразу 12 человек
Человек с голосом, похожим на голос Пашинского рассказал про «пасивного гомосексуалиста» Луценко, «сучку и проститутку» посла и Лещенко на яхте
Человек с голосом, похожим на голос Пашинского рассказал про «пасивного гомосексуалиста» Луценко, «сучку и проститутку» посла и Лещенко на яхте
В УПЦ констатируют волну краж: за неделю ограблены пять храмов в двух регионах
В УПЦ констатируют волну краж: за неделю ограблены пять храмов в двух регионах
В Киеве мужчина выпал с двенадцатого этажа
В Киеве мужчина выпал с двенадцатого этажа
fraza.ua
Новости блогосферы
30.05.19 20:31

Порошенко сообщили страшную правду: он будет взят под стражу
27.05.19 23:11

Зеленский, в отличие от Порошенко - не человек войны
24.05.19 16:39

Порошенко угрожает возглавить Майдан. Напомните ему, как 5 лет визжал, что любые протесты на руку России
22.05.19 18:45

Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.