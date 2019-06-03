При швартовке в Венеции у огромного лайнера отказали «тормоза»

Круизный лайнер Opera потерял управление при заходе в Венецию и врезался в причал, а затем и в туристический теплоход. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

Сообщается, что огромное пассажирское судно, принадлежащее судноплавной компании MSC направлось к пристани Сан-Базилио и на этапе швартовки врезалось кормовой стороной в прогулочный теплоход Michelangelo.

В результате аварии два человека на теплоходе получили легкие травмы, еще двоих доставили в больницу для обследования.

По предварительным данным, авария произошла после того, как оборвался трос, используемый для связи судов с буксирами, которые заводят их в городские каналы.

Лайнер не мог остановиться из-за сильных течений, направлявших его к пристани. Само судно построено 15 лет назад, зарегистрировано в Панаме и вмещает 2679 пассажиров.

В сети появилось видео инцидента, снятое очевидцами.

Как писала «Фраза», у берегов Норвегии потерпел бедствие лайнер с 1300 пассажирами на борту.

Ранее в аргентинском порту столкнулись два туристических корабля.