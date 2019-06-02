ЧП на оборонном заводе в Дзержинске: взрывной волной «накрыло» сотни объектов по всему городу

В результате серии взрывов на военном заводе «Кристалл» в Дзержинске (РФ) пострадали 85 человек, а взрывная волна нанесла ущерб сотням зданий по всему городу. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

По словам чиновника, последствия взрыва затронули более сотни образовательных учреждений. В частности, от взрывной волны повылетали стекла в 70-ти детсадах и 31-й школе.

Точных данных по количеству пострадавших объектов жилого фонда пока нет, однако уже очевидно, что и тут счет будет идти на сотни.

По предварительным данным, ущерб от взрывов оценивается в миллионы рублей.

Как писала «Фраза», возле посольства РФ в Киеве прогремел подземный взрыв.

Ранее Савченко обвинила Порошенко в подрыве военного склада в Балаклее.