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Супербой в Нью-Йорке: толстяк Руис уничтожил непобедимого Джошуа

Супербой в Нью-Йорке: толстяк Руис уничтожил непобедимого Джошуа

На знаменитой манхэттенской арене Madison Square Gаrden состоялся боксерский поединок между непобедимым британским супертяжем Энтони Джошуа и мексиканцем Энди Руисом. Как выяснили журналисты «Фразы», на кону стояло сразу четыре чемпионских пояса по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.

Этот бой превратился в настоящий кошмар для Энтони Джошуа: в третьем и седьмом раундах он по два раза оказывался на настиле ринга, после чего рефери принял решение остановить поединок.

29-летний Джошуа потерпел первое поражение в карьере. До этого он 22 раза победил (21 нокаут). У 29-летнего Энди Руиса теперь 33 победы (22 нокаута) и одно поражение.

Как писала «Фраза», британец, отправивший Кличко «на пенсию», рассказал о желании встретиться с Усиком.

Ранее сообщалось, что Джошуа не прочь еще раз встретиться с Кличко.

Тэги: общество, Нью-Йорк, мир, чемпион, бокс, WBA, WBC, спорт, Madison Square Garden, Нокаут, Энтони Джошуа

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