Массовое убийство в США: чем-то недовольный инженер расстрелял сразу 12 человек

В пятницу, 31 мая, в американском городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) произошло массовое убийство. Как выяснили журналисты «Фразы», жертвами стрельбы в городском муниципальном центре стали по меньшей мере 12 человек.

Как передает CNN, полиция уже установила личность стрелка ‒ им оказался 40-летний инженер Деуэйн Крэддок, работавший в коммунальном департаменте Вирджинии-Бич.

Сообщается, что злоумышленник зашел в здание центра и «без разбора» открыл огонь по людям из винтовки и пистолета 45 калибра. На месте инцидента погибли 11 человек, еще один скончался позже в медицинском учреждении. Несколько человек госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Среди них ‒ один полицейский.

Сам же горе-инженер погиб в перестрелке с полицией. Мотивы его действий пока неизвестны.

Как писала «Фраза», в США уволенный мужчина открыл прицельный огонь по бывшим коллегам. Досталось и полицейским.

Ранее в сеть попало видео массового расстрела в католическом соборе в Бразилии (18+).