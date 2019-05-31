Человек с голосом, похожим на голос Пашинского рассказал про «пасивного гомосексуалиста» Луценко, «сучку и проститутку» посла и Лещенко на яхте

Юрист Андрей Портнов выложил аудиофайл беседы неизвестных лиц с человеком, чей голос очень похож на голос главы парламентского Комитета по Национальной безопасности Сергея Пашинского. Как выяснили журналисты «Фразы», в ходе беседы человек с голосом Пашинского рассказывает очень интересные вещи про Мустафу Найема, Сергея Лещенко, посла США, Юрия Луценко и директора НАБУ Артема Сытника.

«Друзья, хочу поблагодарить Главу СБУ Грицака за хорошую работу и этот прекрасный аудиофайл беседы главы парламентского Комитета по Национальной безопасности Пашинского. В разговоре прекрасно всё, — как кормил с руки депутатов, назначал начальников полиции, бесстрашно оскорблял и давал задания главе НАБУ. Немного непонятно, почему называет Посла проституткой и Генерального прокурора гомосексуалистом, но это видимо издержки производства или такая благодарность за закрытие уголовного дела о стрельбе Пашинского в киевского прохожего», — написал Портнов в своем телеграм-канале.

Ссылка на аудиофайл беседы.