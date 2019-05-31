В Киеве мужчина выпал с двенадцатого этажа

Сегодня, 31 мая, в Киеве по адресу проспект Победы, 88 произошло трагическое событие. Как выяснили журналисты «Фразы», там из окна собственной квартиры, расположенной на 12-м этаже, выпал мужчина.

Медики, прибывшие на место происшествия, вынуждены были констатировать смерть мужчины — полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, сообщает «Информатор».

Предварительно, кроме мужчины в квартире никого не было. Выпавший был одет в домашнюю одежду. Правоохранители устанавливают, было ли падение несчастным случаем.

Ранее «Фраза» сообщала, что в октябре 2018 года в Киеве странный человек с сумкой в руках выпал из окна.

В середине февраля 2019 года в центре Киева на улице Старонаводницкой, 4 вечером среды, 13 февраля, погиб мужчина — он выпал из окна девятого этажа.