В Киеве под колесами автомобиля погиб... лось

Сегодня, 31 мая, утром на Южном мосту в Киеве автомобиль Mercedes сбил лося. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает «Киев Оперативный» в Facebook.

Как отмечается, животное в результате ДТП не выжило.

Ранее «Фраза» сообщала, что в апреле 2017 года под Киевом на Гостомельской трассе произошло необычное ДТП: автомобиль Mitsubishi Pajero на большой скорости насмерть сбил лося. За рулем внедорожника был известный украинский боксер Вячеслав Узелков.

23 апреля 2019 года в Житомирской области в Новоград-Волынском районе произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей и выбежавшего на дорогу лося.