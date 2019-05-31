Кот из «Кладбища домашних животных» умер буквально сразу же после премьеры фильма

В США скончался кот Лео, прославившийся благодаря съемкам в ремейке фильма по книге Стивена Кинга «Кладбище домашних животных». Как выяснили журналисты «Фразы», о смерти животного сообщил его хозяин.
Он опубликовал пост в «Инстаграме».
В сообщении говорится: «С глубокой скорбью сообщаю вам о том, что Лео умер. По нему всегда будут скучать его семья».
Премьера фильма состоялась этой весной. В ней Лео сыграл воскресшего кота Черча.
Как писала «Фраза», умерла самая известная кошка в мире.
Ранее в США на 75 году жизни умер тот самый «Чубакка».